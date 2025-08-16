Bilan Magal Touba- 2025 : 679 interventions des sapeurs-pompiers, 1401 victimes dont 33 décès enregistrés

Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers engagé dans la ville sainte de Touba et ses abords pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale de la 131e édition du Grand Magal de Touba 2025 a enregistré un bilan définitif de 679 interventions pour 1401 victimes dont 33 décédées.

Selon le Commandant Yatma Dièye, chef de la Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sur les 679 interventions de toute nature, les 341 sont relatives à des accidents de la circulation routière occasionnant 982 victimes dont 953 victimes assistées et malheureusement 29 corps sans vie.

En ce qui concerne les incendies, le détachement a effectué 7 interventions.

S’agissant des consultations médicales un total de 571 patients a été recensé, informe le Commandant Yatma Dieye.

Au titre du ravitaillement en eau, un volume d’eau évalué à 2.685.000 litres a été distribué au profit des pèlerins et des populations.