Bignona : Deux jeunes retrouvés morts dans la brousse

Un drame a secoué les villages de Bessire et Dianki, dans la commune de Karthiak, département de Bignona. Deux jeunes hommes ont été retrouvés sans vie dans la brousse où ils avaient installé un four de charbon de bois. Les corps ont été découverts ce dimanche et déposés à la morgue du centre de santé de Thionck Essyl.

Les circonstances exactes de leur décès restent inconnues à ce jour. Cependant, la gendarmerie locale a ouvert une enquête pour élucider les causes de ce drame. Les investigations sont en cours pour déterminer ce qui s’est réellement passé.

Les proches des victimes sont sous le choc et attendent avec impatience les résultats de l’enquête.

Avec GMS