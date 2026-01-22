Bignona : Amy Diémé meurt après une morsure de serpent à Badiouré

Un drame bouleversant a frappé la communauté éducative de Badiouré et ses environs. Selon les informations rapportées par nos confrères de GMS.SN, une élève en classe de seconde au lycée de Badiouré, répondant au nom d’Amy Diémé, est décédée le mardi 21 janvier 2026 à la suite d’une morsure de serpent survenue à son domicile.

D’après les premiers éléments, la jeune fille aurait été mordue alors qu’elle se trouvait chez elle. Alertée, sa famille a rapidement organisé son évacuation vers l’hôpital de Bignona afin qu’elle puisse recevoir des soins d’urgence. Malgré la diligence des proches et les efforts du personnel médical, l’adolescente n’a malheureusement pas survécu à ses blessures, succombant peu après son admission.

La nouvelle de son décès a provoqué une vive émotion au sein du lycée de Badiouré, où Amy Diémé était décrite comme une élève respectueuse et appréciée de ses camarades comme de ses enseignants. Dans l’établissement, la stupeur et la tristesse dominent, tant la disparition brutale de cette jeune apprenante laisse un profond vide.

Ce drame remet également en lumière les dangers persistants liés aux morsures de serpents, particulièrement en milieu rural, où l’accès rapide aux soins spécialisés et aux sérums antivenimeux reste parfois limité. De nombreuses voix appellent ainsi à un renforcement des mesures de prévention et à une meilleure sensibilisation des populations face à ces risques.

Les obsèques d’Amy Diémé sont prévues pour le mercredi 22 janvier 2026 à Kourouck, localité d’origine de la famille, où parents, proches, camarades et membres de la communauté éducative viendront lui rendre un dernier hommage.

En cette douloureuse circonstance, la communauté éducative du lycée de Badiouré, profondément attristée, a tenu à présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée, ainsi qu’à l’ensemble des proches de la défunte, leur exprimant sa solidarité et son soutien face à cette perte tragique.