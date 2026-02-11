Basketball : Cheikh Sarr nommé sélectionneur des Lionnes du Sénégal

La Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) a officiellement annoncé la nomination de Cheikh Sarr au poste de sélectionneur de l’équipe nationale féminine.

Après une expérience enrichissante au Rwanda, le technicien sénégalais effectue son retour à la tête de l’équipe nationale, un poste qu’il avait déjà occupé entre 2017 et 2019. Ce choix traduit la volonté de la FSBB de s’appuyer sur un profil expérimenté, familier des exigences du haut niveau et de l’environnement du basket féminin sénégalais.

Instructeur certifié FIBA, Cheikh Sarr est reconnu pour sa rigueur et son expertise technique.