Baccalauréat 2025 : Le ministre de l’Education accompagné de ses collègues s’est rendu à Matam

A l’occasion du lancement des épreuves du baccalauréat sur l’ensemble du territoire national, une délégation gouvernementale s’est rendue ce mardi 01 juillet 2025 dans la région de Matam (nord) pour superviser le bon déroulement des examens.

Cette mission est conduite par Moustapha Guirassy, accompagné de ses collègues Moustapha Ndjeck Sarré, ministre de la Formation professionnelle, et Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

« C’est un message d’encouragement, de confiance et d’unité que nous voulons adresser à tous les candidats du baccalauréat 2025 », a déclaré le chef de la délégation.

La visite s’est déroulée dans une ambiance studieuse, à l’image de l’état d’esprit des élèves qui abordent cette étape avec détermination et espoir. Les ministres ont salué l’engagement des équipes pédagogiques et administratives mobilisées pour garantir la régularité et la sérénité des épreuves.

S’adressant directement aux candidats, le représentant de l’État a tenu à délivrer un message :

« À vous, chers élèves, je souhaite pleine réussite et sérénité. Le baccalauréat est une étape importante, mais c’est aussi le début d’un nouveau chapitre. Croyez en vous, donnez le meilleur, et rappelez-vous que vous portez avec vous les espoirs d’un pays qui croit en sa jeunesse. »