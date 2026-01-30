Babacar Touré dénonce “Le chantage religieux” face à la réalité du pouvoir: Ousmane Sonko seul contre tous

Lors d’une récente émission diffusée sur Kéwoulo, le directeur du média, Babacar Touré, est revenu sur une controverse qu’il qualifie de « chantage religieux », opposant sphère religieuse et champ politique. Son intervention a porté sur les dérives possibles lorsque le religieux s’invite dans le débat politique, au détriment du respect des acteurs publics.

Selon Babacar Touré, la situation soulève une interrogation majeure : comment une personne investie d’une autorité religieuse peut-elle, dans le cadre du débat public, tenir des propos jugés insultants à l’encontre d’un responsable politique, avant que sa communauté n’intervienne pour porter l’affaire devant la justice après une réplique . Pour Touré, cette séquence met en lumière une responsabilité partagée.

Il estime, d’une part, qu’un guide religieux engage sa communauté à travers ses prises de parole et se doit, à ce titre, de mesurer la portée de ses propos. D’autre part, Babacar Touré rappelle qu’Ousmane Sonko, figure centrale de l’opposition devenue acteur majeur du pouvoir, incarne l’espoir d’une large frange de la jeunesse sénégalaise. À ce titre, soutient-il, les attaques personnelles et les dénigrements à son encontre ne sauraient être banalisés.

Le directeur de Kéwoulo a également retracé le parcours politique de l’actuel Premier ministre, évoquant les épreuves traversées avant l’alternance, notamment son limogeage de l’administration fiscale et les poursuites qu’il a subies sous le régime de l’ancien président Macky Sall. Autant d’éléments qui, selon lui, illustrent les sacrifices consentis au nom du changement politique.

Babacar Touré a enfin rappelé une règle fondamentale du débat public : dans l’arène politique, toute prise de position appelle une réponse. Toutefois, a-t-il souligné, chaque acteur doit assumer ses paroles et ses actes, dans le respect des institutions et des personnes, afin de préserver la cohésion nationale.