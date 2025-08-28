Babacar Bâ, Forum du Justiciable : « La transparence ne sera effective que lorsque les caisses noires de la République seront soumises au contrôle ou supprimées! »

S’adressant au président de la République, Babacar Bâ indique que « si le président veut réellement que la transparence soit de mise dans ce pays, il faut commencer par supprimer toutes les caisses noires de la République, ou si c’est nécessaire, mettre en place un fonds d’urgence domicilié au Trésor public, qui peut être certes géré par vous-même, mais soumis au contrôle de l’Assemblée Nationale et de la Cour des Comptes. »

« La gestion transparente des deniers publics y compris les caisses noires, conformément au code de transparence dans la gestion des finances publiques, implique la divulgation publique d’informations détaillées et accessibles sur l’utilisation de ces fonds, permettant à l’Assemblée nationale, à la Cour des comptes et aux citoyens, de demander des comptes sur l’utilisation des deniers publics. M. le Président, avec tout le respect qu’on vous doit, l’absence d’un dispositif légal et réglementaire clair qui décrit la procédure d’exécution des caisses noires (deniers publics) ne favorise pas la transparence », renchérit la personne morale du Forum du Justiciable.

