Babacar Bâ, Forum du Justiciable : « La transparence ne sera effective que lorsque les caisses noires de la République seront soumises au contrôle ou supprimées! »

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a interpellé le chef de l’État sur la question de la transparence au lendemain du vote du projet de loi portant création de l’Ofnac pour mieux lutter contre la corruption. Aussi, d’autres projets de loi pour lutter contre la mal gouvernance et le manque de transparence ont été votés à l’assemblée nationale cette semaine : notamment la loi portant déclaration de patrimoine, la loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte et la loi sur l’accès à l’information.
Ce qui est louable à plus d’un titre, selon Babacar Bâ qui précise toutefois : « nous attirons l’attention du président de la République sur le fait que, pendant ce temps, la gestion des caisses noires ou fonds politiques à coût de milliards échappe à tout contrôle, ni l’Assemblée Nationale ni la Cour des comptes ni la justice, encore moins le citoyen lambda, ne savent comment est dépensé cet argent qui appartient pourtant au peuple sénégalais (mécaniciens, commerçants de Sandaga, au marché Ocass de Touba, marchands ambulants, menuisiers, laveurs de voitures, plombiers, paysans, chauffeurs de taxis et de cars Ndiaga Ndiaye, cordonniers de Ngaye, Jakartamen…) »
S’adressant au président de la République, Babacar Bâ indique que « si le président veut réellement que la transparence soit de mise dans ce pays, il faut commencer par supprimer toutes les caisses noires de la République, ou si c’est nécessaire, mettre en place un fonds d’urgence domicilié au Trésor public, qui peut être certes géré par vous-même, mais soumis au contrôle de l’Assemblée Nationale et de la Cour des Comptes. »
« La gestion transparente des deniers publics y compris les caisses noires, conformément au code de transparence dans la gestion des finances publiques, implique la divulgation publique d’informations détaillées et accessibles sur l’utilisation de ces fonds, permettant à l’Assemblée nationale, à la Cour des comptes et aux citoyens, de demander des comptes sur l’utilisation des deniers publics. M. le Président, avec tout le respect qu’on vous doit, l’absence d’un dispositif légal et réglementaire clair qui décrit la procédure d’exécution des caisses noires (deniers publics) ne favorise pas la transparence », renchérit la personne morale du Forum du Justiciable.