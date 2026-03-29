Axe Louga-Saint-Louis : une moto Djakarta dérape et fait deux morts à hauteur de Ngueune Sarr

Un accident mortel s’est produit ce samedi, vers 10 heures, sur l’axe Saint-Louis – Louga. Le drame est survenu à hauteur de la commune de Ngueune Sarr, située à environ 11 kilomètres de la ville de Louga.

Une moto Djakarta, en provenance de Malem Hodar (région de Kaffrine) avec à son bord deux jeunes hommes à destination de Saint-Louis, a dérapé avant de se renverser sur le côté gauche de la chaussée. Le bilan est tragique : deux morts ont été dénombrés sur le coup.

Les victimes ont été identifiées : il s’agit d’Ibrahima Ka, âgé de 22 ans, et d’Ousmane Ka, 24 ans. Leurs dépouilles ont été acheminées à la morgue du centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers. Selon nos informations, les deux jeunes revenaient d’un mariage à Malem Hodar et tentaient de rejoindre leur lieu de travail à Saint-Louis au moment de l’accident.