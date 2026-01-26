Awalé: Samba Talla Sarr claque la porte d’Abdourahmane Diouf et rejoint Pastef

Le Parti AWALE enregistre une démission de poids. Samba Tall Sarr, jusque-là porte-parole de la formation, délégué national chargé des Ressources naturelles, coordonnateur communal de Méckhé et coordonnateur départemental de Tivaouane, a officiellement annoncé son retrait de toutes les instances du parti. La décision a été notifiée dans une lettre adressée au président du parti, Abdourahmane Diouf, ainsi qu’aux responsables et membres de la Direction nationale.

Dans son courrier, l’ancien responsable explique une décision longuement mûrie. « Par la présente, j’ai l’honneur de vous notifier ma décision de démissionner de l’ensemble des fonctions que j’occupe au sein du Parti AWALE », écrit-il, précisant que ce choix « intervient après une longue période de questionnement personnel, marquée par un profond sentiment d’incompréhension et de désappointement ».

Figure de la première heure du parti, Samba Tall Sarr rappelle son engagement initial. « En tant que membre actif du Parti AWALE, que j’ai eu l’honneur de faire grandir aux côtés du Président Abdourahmane Diouf dès les premiers instants de sa création, j’ai toujours agi avec loyauté, fidélité, sincérité, engagement et sens des responsabilités », souligne-t-il.

Il insiste également sur la ligne politique défendue par AWALE durant son positionnement dans l’opposition et son alliance avec PASTEF. « Nous avons toujours présenté aux Sénégalais et aux Sénégalaises un programme commun et une vision partagée, incarnés par une génération d’idées de rupture, décomplexée, axée sur la souveraineté, le patriotisme et des politiques structurelles plutôt que conjoncturelles », rappelle-t-il.

Toutefois, l’ancien porte-parole dit ne plus se reconnaître dans l’orientation actuelle du parti. « Aujourd’hui, cette ligne politique initialement tracée me met profondément mal à l’aise, notamment par l’alignement avec des acteurs issus d’une classe politique révolue, dépassée, communément désignée comme un “consortium d’intérêts” », déplore-t-il, accusant ces acteurs d’avoir « lourdement compromis le pays dans presque tous les secteurs socio-économiques ».

Samba Tall Sarr évoque également un malaise interne profond, marqué par une mise à l’écart progressive. « Depuis l’émission publique ayant suscité de vives controverses sur la scène nationale par le Président du Parti AWALE, un silence institutionnel prolongé s’est installé entre la direction du parti, son Président et ma personne », affirme-t-il. Il cite notamment son exclusion de plusieurs cadres de concertation. « Réunions des délégués nationaux, des coordonnateurs départementaux, réunions en ligne, groupes WhatsApp de structuration du parti : autant d’instances auxquelles je n’ai plus été associé ».

Pour l’ancien responsable, cette situation a fini par créer une rupture irréversible. « L’absence totale de communication, le défaut d’explications et cette mise à l’écart répétée ont progressivement créé une rupture que je ne peux ni ignorer ni accepter », écrit-il, invoquant son attachement aux principes et aux valeurs. « Le respect mutuel, la considération des cadres et la reconnaissance du travail accompli constituent, à mes yeux, des fondements essentiels de toute organisation politique crédible et durable ».

Estimant que ces conditions ne sont plus réunies, Samba Tall Sarr dit avoir fait le choix de la cohérence personnelle. « Dans ces conditions, et par souci de cohérence personnelle, de dignité et de fidélité à mes valeurs, j’ai estimé préférable de me retirer des instances du Parti AWALE », tranche-t-il.

Malgré la fermeté de sa décision, l’ancien porte-parole conclut sur une note mesurée. « Je demeure néanmoins reconnaissant pour les expériences humaines et politiques vécues au sein de cette formation et formule le vœu que le parti poursuive son chemin dans la stabilité et la responsabilité », écrit-il.