Audition avec le doyen des juges : Aly Ngouille Ndiaye rentre chez lui

Pour rappel, il est entendu dans le cadre de l’affaire opposant l’État du Sénégal à Arcelor Mittal. Selon des informations relayées par la presse ce mercredi, le doyen des juges a lancé une série d’auditions visant à faire la lumière sur le protocole de paiement de 140 millions de dollars.

Par ailleurs, des sources autorisées précisent que le magistrat instructeur a également convoqué, en qualité de témoin, l’ancien ministre du Budget Birima Mangara.

Le quotidien Libération rappelle qu’une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Dakar pour des faits présumés « d’association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité » dans ce dossier.