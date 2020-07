Attaques tous azimuts contre le MSAS : Pourquoi Abdoulaye Diouf Sarr reste zen

Pourtant, imperturbable, efficace et crédité d’un bilan flatteur par le chef de l’Etat qui n’a cessé, durant les messages à la Nation, de féliciter en plus du corps médical, le management de la riposte avec en tête le chef du département, Abdoulaye Diouf Sarr reste sourd aux tirs des adversaires politiques, après avoir souffert, dans le secret de son cabinet, le « mal » qu’il n’ait pas fait le sermon d’Hippocrate pour mériter la confiance du chef de l’Etat et piloter le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Pourtant, économiste de formation, ses analyses pointues, ses prises de décision courageuses comme ses arbitrages budgétaires intelligents et maitrisés, donnent de ce serviteur de l’Etat le meilleur profil dans la gestion des épidémies que notre pays a connu. Les techniciens et spécialistes du département de la santé attestent que son leadership a été sans complaisance, sa régularité et sa constance, sur le pupitre quotidien, sont la preuve et l’éloquence du sérieux qu’il consacre à ses charges. Aux tirs de loosers qui lorgnent ses attributions, l’édile de Yoff répond par le mépris et prétexte un agenda surbooké qui ne lui permet aucune récréation.

Le chef de l’Etat, revenant en grandes lignes sur les réussites sur le plan de la riposte médicale, a mesuré à sa juste valeur la partition achevée de celui qui fut son plus proche collaborateur durant la gestion de cette pandémie. Dans sa lecture des options de l’Etat, Abdoulaye Diouf Sarr situe la poursuite de la riposte sanitaire dans un environnement de sécurité économique et sociale, partant du fait qu’aucune lutte sanitaire n’est possible dans un chaos économique et social. Pour éviter que le virus n’impacte durablement l’économie, après ses effets dévastateurs sur la santé, cette décision suprême ne doit favorisée pour autant le relâchement sur les priorités et l’agenda ministériel.

Interpellé par nos soins, Abdoulaye Diouf Sarr opte pour taire les querelles politiques au profit d’un regain d’activités dans la lourde charge que le chef de l’Etat lui a confiée. Même si toute voix discordante laisse à désirer, durant ce défi unitaire, surtout venant de l’intérieur de la majorité ou du parti présidentiel, certaines postures comme celle de l’ancien président du Parlement de la Cedeao sont compréhensibles mais peu justifiées. En effet, par élégance, quelque soient par ailleurs les enjeux et convoitises qui motivent la sortie méchante et malheureuse de Moustapha Cissé Lô sur le plateau de la Sen TV, le contexte ne sied pas à une quelconque bataille d’égos.

Aussi, dans le rôle qu’on lui connait, simplement pour assouvir ses ambitions politiques, l’élément hors du commun s’est illustré dans ce qu’il sait faire de mieux, car pour ce qu’il s’agit de la bataille pour la Mairie de Yoff, elle ne semble pas peser un pet face à la guerre que mène la République contre le Coronavirus. Tout aussi, la confiance des électeurs se gagne dans les urnes et non sur les plateaux de télévision.

