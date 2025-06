Assistance météorologique à la navigation aérienne : L’ANACIM inspecte les stations météo des aéroports de l’intérieur

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a entamé des missions de “contrôle et d’évaluation” des stations météorologiques installées dans les aéroports du pays.

“Du 23 au 27 juin 2025, une mission d’inspection conduite par Alpha Mamadou Malaado Diallo, inspecteur titulaire Météo, et Abdoul Aziz Diop, expert Météo et Inspecteur principal, a sillonné les aéroports de Saint-Louis, Podor, Matam et Linguère. Objectif : s’assurer de la conformité des services météorologiques aux normes nationales, aux standards de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et à la réglementation technique de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)”, a indiqué l’Anacim.

Chaque aéroport sénégalais dispose d’une station météo dédiée à la veille d’aérodrome, à l’observation des phénomènes météorologiques dans les environs et à l’émission de prévisions. Ces services jouent un rôle crucial dans la sécurité des vols, tant pour le décollage que pour l’atterrissage.

Si l’ASECNA se charge de ces services à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et à celui de Saint-Louis, l’ANACIM assure l’assistance météorologique dans les autres aéroports du pays. En plus de la surveillance régulière, les inspecteurs ont profité de cette mission pour évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des précédentes inspections, afin de garantir une amélioration continue des dispositifs.

Cette démarche témoigne de l’engagement de l’ANACIM à maintenir un haut niveau de fiabilité dans l’observation météorologique aéronautique, contribuant ainsi à une navigation plus sûre dans l’espace aérien sénégalais.