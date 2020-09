Assistance aux populations : Mimi Touré marque des points à Kaolack, sa démarche de citée en exemple par le Gouverneur

Oui, c’est en ces termes que le gouverneur de Kaolack a reçu en compagnie du préfet de la ville, des lots de produits de première nécessité offerts aux populations sinistrées par Mme Aminata Touré Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), nous dit Vox Populi.

En recevant le don des mains d’une forte délégation de responsables de la localité envoyée par Mimi Touré, le gouverneur s’est dit réconforté par un geste qui traduit l’expression d’une citoyenneté agissante. Car, a-t-il souligné, «elle aurait pu directement faire son ciblage et remettre les dons à ses amis, militants et sympathisants, mais elle s’est directement adressée à nous, représentants de l’Etat qui sommes la principale porte d’entrée».

C’est pourquoi il a salué la femme d’Etat et promis que les dons iront judicieusement aux ayants droit.

Les dons de la Présidente du CESE constitués de produits de première nécessité et de carburant pour les motopompes et autres entrent en droite ligne de l’appel du Président de la République, Macky Sall à plus de solidarité dans cette période difficile où les populations sont confrontées à des inondations suite aux pluies qui se sont abattues sur l’ensemble du territoire national ces derniers jours, renseignent des sources proches de la présidente du CESE.