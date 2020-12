Assemblée Nationale : Serigne Cheikh Mbacké président du groupe parlementaire du PDS ,accable Mansour Faye

Le nouveau ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement se souviendra de son passage à l’Assemblée nationale. En effet, Mansour Faye a été accablé de questions sur sa gestion de son ancien département et sur les travaux du TER.

Très critique à son endroit, le député membre du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) n’a pas manqué de lui lancer des piques sur son incapacité à continuer les travaux du TER.

« Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais parce que vous n’avez plus les moyens pour continuer les travaux du TER », a lancé Serigne Mbacké Bara Dolly. Ne lâchant pas le beau-frère de Macky Sall, le député de renchérir : « Vous faites partie des puissants ministres mais il faut que vous fassiez des efforts pour réussir cette mission. Parce qu’il n’y a aucune réalisation au niveau des ministères que vous avez eu à diriger ».

En sus, Serigne Mbacké Bara Dolly estime que ce que l’Etat a de mieux à faire pour juguler le chômage qui est l’une des causes principale de l’émigration, c’est d’investir l’argent du TER qui peine à démarrer, dans les politiques d’emplois.

« Votre vision ne dépasse pas Diamniadio. Vous avez dépensé plus de 700 milliards sur le Train express régional qui peine à être opérationnel. Actuellement, il y a un chômage endémique des jeunes alors qu’on pouvait utiliser cette manne financière pour créer des emplois afin d’éviter l’émigration clandestine. Plus de 700 milliards sans rien réaliser et je ne pense pas que vous allez continuer les travaux parce que vous avez des problèmes de fonds », martèle le député président du groupe parlementaire des Libéraux.