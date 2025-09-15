Assemblée nationale : ouverture de la session extraordinaire consacrée à trois projets de loi majeurs par El Malick NDIAYE 

Le président de l’Assemblée nationale, M. El Malick Ndiaye, a procédé ce lundi à l’ouverture de la deuxième session parlementaire extraordinaire de l’année.

À l’ordre du jour figurent trois projets de loi d’importance capitale, aux retombées économiques et fiscales significatives, qui seront examinés par les députés ce lundi .

Il s’agit du projet de loi portant modification de la Redevance sur l’accès ou l’utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL), du projet de loi n°17/2025 modifiant le Code général des impôts, ainsi que du projet de loi n°16/2025 relatif au Code des investissements.