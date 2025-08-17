Assemblée nationale : Les députés convoqués en plénière le 18 août

Les députés se retrouveront en séance plénière, lundi 18 août à 10 heures, pour l’ouverture de la session extraordinaire parlementaire 2025.

L’annonce émane d’un communiqué signé par le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye. Le texte ne précise pas l’ordre du jour détaillé, mais tout porte à croire que cette rencontre sera consacrée aux projets de loi sur la transparence de la vie publique, récemment adoptés en Conseil des ministres.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait lui-même donné le ton. Lors de la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES), il avait annoncé la convocation de cette session spéciale pour examiner quatre textes majeurs : la création de l’Office national de lutte contre la corruption, la loi sur les lanceurs d’alerte, la loi sur l’accès à l’information et celle sur la déclaration de patrimoine.

Selon lui, ces textes constituent l’aboutissement d’une année de travail et visent à doter le Sénégal d’un dispositif robuste contre la corruption et pour la bonne gouvernance. Bassirou Diomaye Faye appelle d’ailleurs les citoyens à s’approprier ces réformes, qu’il qualifie de « remparts contre les prévarications de toutes sortes ».

C.G.D