Assemblée nationale : Le député Guy Marius Sagna dresse le bilan de ses six premiers mois de mandat

A l’issue de ses six premiers mois à l’Assemblée nationale, le député Guy Marius Sagna, élu sous la bannière de PASTEF, a présenté ce jeudi 19 juin 2025 un bilan détaillé et critique de son action parlementaire pour une « gestion éthique des ressources publiques ».

Depuis l’installation de la 15e législature le 2 décembre 2024, GMS revendique 267 initiatives parlementaires, dont 264 questions écrites, deux propositions de résolution pour la création de commissions d’enquête parlementaire, et une proposition de mise en accusation de l’ancien président de la République.

Près de 11% de ces initiatives concernent le département de Ziguinchor, avec des interpellations sur les services publics, la gestion des infrastructures, les détournements présumés de fonds à la Chambre de commerce et au port, ou encore les dysfonctionnements de l’hôpital régional.

Parmi les résultats notables évoqués :

La dénonciation de versements irréguliers entre la Chambre de commerce de Ziguinchor et un établissement hôtelier dirigé par la même personne ;

Une réaction du gouvernement à propos du traitement salarial des volontaires du service civique national ;

L’acquisition d’une ambulance pour le poste de santé de Gassane, obtenue après une interpellation du ministère de la Santé.

Dans un ton critique mais assumé, le député GMS dénonce certaines pratiques au sein de l’Assemblée nationale, qu’il juge contraires à l’éthique républicaine :

La distribution de primes, billets de pèlerinage et avantages matériels sans justification ;

L’absence de rapports financiers de la commission comptabilité et contrôle ;

Le manque de consultation démocratique sur des sujets majeurs comme l’achat de véhicules pour les députés.

Il appelle à une « démocratie intra-parlementaire féconde », au respect de l’appel au don de soi pour la patrie lancé par PASTEF, et cite les figures de Thomas Sankara, Mamadou Dia et Amilcar Cabral comme boussoles politiques et morales.

Dans une posture de veille citoyenne, GMS invite les Sénégalais à continuer de jouer le rôle de sentinelles, rappelant que la véritable loyauté du député doit aller au peuple et non à ses propres privilèges.

Enfin, il espère que d’ici décembre 2025, des réformes structurelles permettront de rompre avec les pratiques de mal gouvernance au sein du Parlement, dans un esprit de complémentarité et d’émulation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.