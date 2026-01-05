Assemblée nationale : El Malick Ndiaye appelle les députés á la transparence et la rationalisation des ressources de l’Institution

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a présidé ce lundi 5 janvier la cérémonie solennelle de levée des couleurs au siège de l’Institution parlementaire. Cette rencontre a réuni les députés, le personnel administratif et les agents de l’Assemblée nationale.

À l’issue de la levée des couleurs, le Président de l’Assemblée nationale a saisi l’occasion pour présenter ses vœux de bonne et heureuse année 2026 aux parlementaires et à l’ensemble des travailleurs de l’institution parlementaire. Il leur a souhaité une année placée sous le signe de la santé, de la paix, de la cohésion et du travail bien accompli, au service exclusif du peuple sénégalais.

Dans son allocution, le Président El Malick Ndiaye est revenu sur les importantes réformes qu’il a engagées, notamment celles relatives au renforcement de la transparence et à la rationalisation des ressources de l’Institution. À ce titre, il a rappelé la mise en place d’une Cellule de passation des marchés, la création d’une Commission des marchés placée sous la responsabilité du Questeur de l’Assemblée nationale, ainsi que l’instauration d’une Commission de réception dirigée par le Deuxième Questeur.

Il a également souligné l’activation systématique de la Commission de contrôle et de comptabilité, restée non fonctionnelle pendant plus de trente ans, marquant ainsi une avancée majeure dans la gouvernance administrative et financière de l’Assemblée nationale.

Le Président a enfin réaffirmé sa volonté de faire de l’Assemblée nationale une institution moderne, exemplaire et ouverte, pleinement engagée dans le renforcement de la démocratie et la consolidation de l’État de droit.