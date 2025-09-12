Le Président Bassirou Diomaye Faye a convoqué une deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale pour ce lundi 15 septembre, afin de faire voter en urgence trois projets de loi majeurs. Ces textes, récemment adoptés en Conseil des ministres, concernent le projet de loi portant Code des investissements, la modification du Code général des impôts, et la révision de la loi instituant la redevance sur les télécommunications publiques (Rutel).

Selon Les Échos, cette décision a été prise pour ne pas avoir à attendre l’ouverture de la session ordinaire en octobre. Libération souligne de son côté que le recours à cette procédure d’urgence illustre la volonté du chef de l’État d’accélérer l’adoption de ces textes importants, le décrivant comme étant en mode « fast-track », en référence à la méthode utilisée par son prédécesseur, Macky Sall.