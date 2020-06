Un baron de la drogue a été arrêté, dimanche, à Louga, plus précisément au quartier Keur Serigne Louga/Est, en possession de 12 cornets et 500 grammes de chanvre indien et 4 kg de yamba fourrés dans un sac de riz.

Face aux policiers, le dealer ne s’est pas démonté et leur a proposé 200 000 Fcfa en échange de sa libération. Sans succès. Selon L’Observateur, il a été déféré, mercredi dernier, au parquet.