Apparemment, le destin semble avoir lié le sort de Cheikh Gadiaga à celui de la prison centrale de Dakar. Depuis 4 ans maintenant, l’ami intime de Cheikh Amar semble être hanté par les démons de la prison centrale de Reubeuss.

Et, c’est toujours entre décembre et janvier qu’il se trouve mêlé à des histoires louches et incarcéré. Après son dernier séjour carcéral effectué avec son ami, Moise Rampino, dans l’affaire du chantage effectué sur des pontes du pouvoir, le patron de Senegalinfo est de nouveau en détention. Cette fois, c’est Sokhna Moumi Kébé Mbacké qui l’y a conduit.

Dans une plainte déposée auprès de la DIC, cette dernière s’est plaint de la diffusion de ses données personnelles sur le site Senegalinfo, du chantage et d’une tentative d’extorsion de fonds effectués par le mis en cause. Convoqué en début décembre dernier, Cheikh Mbacké Gadiaga avait réussi à sortir libre de la police.

Et par médias interposés, il menaçait de poursuivre la fille de Ndiouga Kébé qui, à l’en croire, trouvait un malin plaisir à attaquer toutes ses publications. Mais, hier, des séances de confrontations organisées par les policiers ont perdu le directeur général de Senegalinfo. Avec cette énième arraestation, Cheikh Mbacké Gadiaga rejoint, pour la 3 ème fois en moins de 4 ans, la citadelle de Reubeuss et devra patenter pour faire face à un tribunal.