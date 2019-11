Le débat sur le F Cfa continue de susciter des réactions. Membre de la société civile, Alioune Tine a exprimé sa position, ce mercredi, sur son compte twitter.

‘’Avec le Cfa fabriqué à Chamalières, fief du Président Giscard, on est condamné à une austérité sans fin. Plus tôt on quitte le Cfa et mieux on se portera. La solution, une monnaie unique de l’Afrique de l’Ouest’’, écrit-il.