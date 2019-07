Aliou Sall à la Dic : une tentative de diversion selon « Aar Li Nu Bokk »

La convocation d’Aliou Sall, ce matin, à la Dic, a fait réagir la plateforme Aar Li Nu Bokk. Convocation qui coïncide avec le match du Sénégal et qui laisse perplexe la plateforme Aar Li Nu Bokk de Guédiawaye. La plateforme, qui décèle une tentative de diversion, appelle au maintien du combat pour la vérité. «Nous ne pouvons pas ne pas aussi évoquer la convocation du frère du président à la Dic.

Pourquoi avoir attendu que l’équipe nationale joue pour le faire ? Il y a anguille sous roche. Cela signifie tout simplement qu’ils ne vont pas le faire dans les règles de l’art. Cela signifie aussi qu’ils veulent continuer le théâtre qui se faisait sentir à la mairie de Guédiawaye. Il faut dire au président que dans les exposés de motif de l’Ofnac, on a dit : ‘La corruption est l’une des plus graves entraves au développement économique et social du pays’ et on a dit qu’elle peut constituer un frein à la croissance économique et en même temps qu’elle décourage l’investissement privé, surtout l’étranger.

Elle réduit les ressources disponibles pour le développement et menace gravement la stabilité de ce pays», a précisé Serigne Bass Mbacké, membre de la plateforme Aar Li Nu Bokk. Et de poursuivre : «Nous sommes des adeptes de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance voudrait que tous les citoyens soient traités avec la même dignité, sans exception.

Il faut éviter le favoritisme, il faut éviter ce népotisme qui se fait sentir au Sénégal. Il faut éviter que notre justice protège certains, que certains soient au-dessus de la loi.» Serigne Bass Mbacké invite les Sénégalais à rester vigilants, à ne pas se faire emporter par cette coupe d’Afrique. Cependant, le rassemblement de la plateforme Aar Li Nu Bokk est prévu ce vendredi sur l’esplanade du stade Amadou Barry de Guédiawaye.