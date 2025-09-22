Alerte sur un sabotage planifié : Le cas du port de Dakar et de l’aéroport Léopold Sédar Senghor (Par M. Sekhou SOUMARE)

L’adage “Qui veut noyer son chien l’accuse de rage” semble parfaitement s’appliquer à la situation de nos infrastructures.

Le déclin apparent de nos infrastructures les plus vitales ne relève pas du hasard. Il s’inscrivait dans une logique de dégradation délibérée.

La délocalisation de l’aéroport Léopold Sédar Senghor (LSS) et la congestion persistante du port de Dakar semblent suivre une stratégie bien établie, dont les conséquences économiques et sociales sont lourdes.

Cette manœuvre a pour objectif principal de justifier le bradage du foncier et la privatisation des actifs stratégiques sous couvert de modernisation.

Un sabotage en plusieurs dimensions

Le “sabotage” du port de Dakar, malgré sa position géographique enviable et multidimensionnel, s’attaque à ses atouts fondamentaux. Les points suivants en témoignent :

Le tirant d’eau, jugé trop faible (13 à 14 m), ne permet pas d’accueillir les porte-conteneurs de grande capacité.

Le démantèlement du chemin de fer, qui permettait d’acheminer efficacement les marchandises vers les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso, a rendu le port dépendant du transport routier.

Les routes d’accès sont ainsi devenues impraticables, créant une congestion chronique.

Des procédures douanières complexes engendrent des lenteurs importantes, augmentant les délais et les coûts de déchargement.

L’opacité des tarifs, la corruption et les frais de surestarie élevés détournent une partie du trafic vers des ports concurrents de la sous-région (Nouakchott, Conakry, Abidjan).

Le manque de modernisation des infrastructures portuaires est manifeste.

Le manque de modernisation des grues et des terminaux limite l’efficacité et la vitesse de traitement.

Le manque d’espace pour son extension et le stockage des conteneurs qui fait que le port est étouffé par la ville.

L’impact du port sur la circulation fait que “Dakar ne respire plus”, il y’a des milliers de camions qui entrent et sortent quotidiennement paralysant la circulation dans la capitale.

Ces arguments, bien que souvent fondés, sont mis en avant pour justifier des choix stratégiques, comme la privatisation ou la délocalisation des activités.

En effet le port de Dakar est freiné non par son potentiel, mais par des décisions humaines qui le desservent délibérément.

Pour une stratégie de développement cohérente

Plutôt que de « déshabiller Paul pour habiller Jacques », autrement dit, plutôt que de négliger le port de Dakar pour un nouveau à Ndayane, il serait beaucoup plus judicieux de les conserver tous les deux, de les spécialiser pour qu’ils opèrent de manière complémentaire, en fonction de leurs atouts spécifiques et de la demande du marché.

Le Sénégal a le potentiel de disposer de plusieurs hubs portuaires et aéroportuaires, à l’instar des grandes nations commerciales. Il est impératif de mettre fin à la dégradation délibérée et d’agir pour revitaliser le port de Dakar.

Les mesures suivantes sont essentielles pour transformer cette stratégie :

Augmenter le tirant d’eau jusqu’à 20 mètres et moderniser les grues et les systèmes de manutention pour accueillir des navires de plus grande taille et optimiser le temps de traitement des marchandises.

Réhabiliter le rail pour le transport des conteneurs et construire des routes et échangeurs dédiés pour contourner les zones urbaines et fluidifier la circulation.

Revoir les barèmes de facturation pour les rendre plus justes et transparents, simplifier les procédures administratives et lutter activement contre la corruption.

Développer des ports secondaires et spécialisés (pétrole, gaz, minerais) en dehors de la capitale, et redonner à DAKARNAV sa vocation de réparation et de construction navale.

Développer le trafic de croisière car le port de Dakar à un potentiel touristique maritime, faut donc y aménager des terminaux spécifiques pour les navires de croisière et améliorer l’accueil des passagers.

Créer des zones économiques spéciales à proximité du port pour attirer des entreprises qui souhaitent transformer les marchandises, assembler des produits ou les réexporter.

Moderniser les infrastructures portuaires qui permettront de relever le niveau de gerbage des conteneurs: modernisation des grues, des terminaux, et des systèmes de manutention.

Réaffecter les anciennes bases militaires situées à proximité du port en les intégrer aux infrastructures du Port Autonome de Dakar.

Eviter le retour des conteneurs vides, il est essentiel d’adopter une approche d’importation stratégique enprivilégiant l’importation de produits en provenance de pays qui, en retour, ont des besoins en produits que nous pouvons exporter chez eux. Cette stratégie d’échanges mutuellement bénéfiques assure non seulement que les conteneurs ne repartent plus vides, mais elle contribue également à générer des devises étrangères pour notre économie.

Sauver le port de Dakar, c’est reconnaître son potentiel immense et y investir pleinement, en mettant fin aux manœuvres qui le desservent au profit d’intérêts particuliers. Rien n’empêche le Sénégal de disposer de plusieurs grands ports modernes et complémentaires et le positionner comme un acteur majeur du commerce en Afrique de l’Ouest.