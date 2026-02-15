Alerte Météo : Une couche de poussière couvrira le pays jusqu’au 17 février

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a annoncé l’arrivée d’un important épisode de poussière sur le territoire sénégalais.

À partir de la soirée du samedi 14 février 2026, une couche dense de poussière en provenance du désert commencera à envahir le pays. Le phénomène devrait persister jusqu’au mardi 17 février 2026 à 12 heures.

Les premières zones touchées seront le Nord, notamment Matam, Podor et Saint-Louis, ainsi que Dakar. La poussière s’étendra ensuite progressivement vers le Centre, l’Est et l’Ouest du pays, affectant entre autres Diourbel, Kaolack, Tambacounda, Thiès et Louga.

Cette situation entraînera une forte réduction de la visibilité et une dégradation significative de la qualité de l’air. Les personnes les plus vulnérables, notamment les asthmatiques, les enfants et les personnes âgées, sont particulièrement exposées aux risques sanitaires.

Face à cette situation, l’ANACIM recommande d’éviter les déplacements non essentiels, de porter un masque si possible et de veiller à bien protéger les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Une amélioration progressive des conditions est attendue à partir du mardi 17 février à midi.