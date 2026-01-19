AIBD : Les Lions du Senegal attendus en début de soirée

L’équipe nationale de football du Sénégal est attendue à Dakar ce lundi en début de soirée, au lendemain de son sacre à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, dimanche, à Rabat, a-t-on appris de source officielle.

Le vol spécial transportant les joueurs et l’encadrement des Lions va quitter va quitter la capitale marocaine dans l’après-midi à partir de 17h30 heure locale (16h30 GMT), a précisé un membre de la délégation sénégalaise à l’APS.

Les Lions, vainqueurs de la CAN (1-0), dimanche, face au Maroc, pays organisateur, seront accueillis par le chef de l’État et les membres du gouvernement, indique la source.

La procession des Lions dans la capitale sénégalaise va commencer à partir de l’autoroute à hauteur de la commune de la Patte d’oie, précise-t-on.

Une cérémonie officielle est aussi prévue pour honorer les Lions, mais la date et l’heure de cette manifestation n’ont pas été communiquées jusque-là.