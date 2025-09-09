Agriculture et énergie renouvelable : le Sénégal signe une convention historique de 300 millions $

En marge du Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a conclu une Convention-Cadre de Partenariat avec The Cornerstone Group – Hajib Al Shams Joint Venture, marquant une étape décisive dans la modernisation de l’agriculture sénégalaise par l’intégration des énergies renouvelables.

D’un montant de 300 millions de dollars US sur six ans, ce projet sera exécuté selon le modèle Build–Operate–Transfer (BOT). Ainsi, les infrastructures énergétiques construites seront exploitées pendant une période déterminée avant d’être transférées aux producteurs sénégalais et au secteur privé, garantissant une appropriation nationale et une durabilité à long terme.

L’accord couvre plusieurs domaines stratégiques : la solarisation des exploitations agricoles, des unités d’élevage, des sites aquacoles et des laboratoires d’analyse ; la promotion de la bioénergie (biogaz, biofertilisants) ; le renforcement des capacités techniques des acteurs du secteur ; la monétisation des crédits carbone en faveur d’un Fonds Agricole et du financement des assurances ; la coopération internationale en recherche et innovation.

À travers cette initiative, le Sénégal réaffirme son ambition de bâtir une agriculture durable, résiliente au changement climatique et génératrice de prospérité pour les communautés rurales. Cette convention s’inscrit dans la vision présidentielle et les orientations du Plan Sénégal 2050, qui place la souveraineté alimentaire et la transition énergétique au cœur du développement national.