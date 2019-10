Agriculture: Aux assises de Tassette, les éleveurs veulent plus que des promesses pour leur ranch

Venus des 14 régions du Sénégal, les éleveurs ont élit domicile à Tassette, dans la région de Thiès, ce weekend pour mieux faire connaitre leur mode de vie. Conduits par le président, Aliou Dimboro Sow, ils sont venus dans la commune de Tassette pour y faire entendre leurs doléances. Et, Mamadou Thiaw, le parrain du jour, s’est engagé à leurs cotés à faire réaliser ce second ranch que les populations de la région attendent de tout leur vœu.

« Tey mome, peul gno aayé« , (aujourd’hui, c’est le jour des peuls!) C’est en ces terme que les populations de Tassette, majoritairement Sérère, s’est exprimé ce samedi à la vue des hordes de pasteurs qui défilaient dans la ville, drapés dans des boubous aux couleurs vifs. Alors qu’on les a connus toujours munis d’armes blanches et le bétail jamais loin de son propriétaire, les hôtes du jour du maire de Tassette sont bizarrement démunis de tout ce qui faisait leur identité. Alors que de pareilles rencontres se font toujours sous la surveillance visible des forces de l’ordre, aucune présence de gendarme n’a été notée ici.

En plus de se sentir chez eux, puisque chez leurs cousins Sérères, les visiteurs de Mamadou Thiaw étaient visiblement très confiants du fait que de cette ville naîtra l’une des plus grandes mesures qui pourraient révolutionner leur métier d’éleveur. Et régler, définitivement, certaines lancinantes questions qui rendent, parfois, difficile la cohabitation entre bergers et agriculteurs. Parce que s’ils sont venus en masse à Tassette, c’est parce qu’ils sont conscients qu’en plus de trouver leur « esclave » ou « maître » -c’est selon NDLR– les pasteurs savent que le Secrétaire exécutif du Programme national de développement local (PNDL) est un partisan de leur cause.

« Tassette a toujours prôné l’idée d’un deuxième ranch. Donc, aujourd’hui, il est heureux de constater que tous les acteurs de l’élevage ont émis le souhait d’avoir un deuxième ranch qui sera installé, ici, à Tassette. » A déclaré Mamadou Thiaw, le secrétaire exécutif du PNDL. Désigné comme parrain du jour, le maire de Thiès se veut désormais l’avocat des bergers. Et en tant que tel, il a déclaré que « grâce à la déclassification de la foret classée de Tassette et son érection en ranch, le problème des vols de bétails et autres seront réglés. »

Alors que la Convergence des Éleveurs du Sénégal, dirigée par Aliou Dimboro Sow, a émis le souhait de disposer d’un endroit adapté où les éleveurs pourront librement faire vadrouiller leurs bêtes, Mamadou Thiaw croit fermement que « si la doléance des éleveurs est acceptée, ce sont les professionnels de Dakar, de Thiès, de Diourbel … qui en bénéficieront grandement. » Conscients des enjeux de ces assises de Tassette, les pasteurs qui ont tour à tour pris la parole ont rappelé les difficultés qui sont les leurs lorsqu’ils veulent continuer leur métier dans ce pays de plus en plus urbanisé. Et où la boulimie foncière, accentuée par l’élaboration de l’autoroute Ila Touba qui passe au cœur de la foret classée de Thiès, expose la moindre parcelles paraissant inoccupée.