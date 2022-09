Agression sexuelle présumée contre A.T : Kaliphone Sall attendu à la gendarmerie lundi

Sous le coup d’une plainte à la Brigade de gendarmerie de Ouakam, Kaliphone Sall n’est pas encore sorti de l’auberge. Convoqué vendredi dernier, l’influenceur a été interrogé par les enquêteurs avant d’être libéré sur convocation. Ainsi le mis en cause devra repasser devant les pandores demain lundi selon des informations exclusives de Seneweb.



Contrairement à certaines informations, l’ancien insulteur du Président Macky Sall n’a pas encore fait l’objet d’une arrestation.



Accusé de tentative de viol, de coups et blessures volontaires […] par la mannequin A.T. Diaw, Kaliphone Sall risque gros. En effet, il pourrait être placé en garde à vue après son audition, prévue demain lundi, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Ouakam.



Suite à la plainte déposée par la victime, les enquêteurs avaient réquisitionné les services d’un gynécologue pour examen. Ainsi le mis en cause a été relâché, vendredi, après son face à face avec les hommes du Major Séne, en attendant l’arrivée du rapport médical.