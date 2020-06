Afrobasket-2021 : Jeannette Guilavogui, la nouvelle recrue de Tapha Gaye, se confie

Jusqu’ici inconnue du grand public, Jeannette Guilavogui, cette jeune fille de 23 ans évoluant à Virtus Cagliari, vient d’enregistrer sa première sélection en équipe nationale de basket-ball du Sénégal, en vue de la préparation des éliminatoires de l’Afrobasket-2021.

Interrogée par nos confrères de WiwSport, la jeune basketteuse n’a pas caché ses émotions : «Quand je me suis réveillée ce matin et que j’ai vu la liste, je me suis levée aussitôt et je suis allée la montrer à ma maman. Je suis très contente et honorée d’avoir la chance de rejoindre l’équipe nationale du Sénégal.»

«Moustapha Gaye m’a contactée, il y a quelques jours, avant la publication de la liste, pour me dire qu’il m’accueillait dans l’équipe. Je suis prête et je ferai de mon mieux pour réussir ce challenge avec l’équipe nationale. Je suis même très impatiente», a-t-elle confié.