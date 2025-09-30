Afrique du Sud : Monsieur Oumar Doumbouya, Directeur des Bureaux extérieurs du Parlement européen reçu par El Malick Ndiaye

En marge de la Conférence annuelle des Présidents des Parlements africains, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce lundi 29 septembre à Johannesburg, Monsieur Oumar Doumbouya, Directeur des Bureaux extérieurs du Parlement européen.

Au cours de cette rencontre, Monsieur Doumbouya a présenté les missions de ces bureaux, notamment leur rôle d’accompagnement auprès du Parlement panafricain, et a exprimé le souhait d’établir une relation directe et structurée avec l’Assemblée nationale du Sénégal. Il a également proposé la mise en place de programmes de formation et d’échanges à l’intention des parlementaires, tout en évoquant la perspective d’une invitation officielle des autorités sénégalaises au Parlement européen.

En réponse, le Président El Malick Ndiaye a réaffirmé la disponibilité de l’Assemblée nationale à développer un partenariat fécond, en s’appuyant sur le travail de ses différentes commissions. Il a souligné l’ouverture du Sénégal à la coopération avec tous ses partenaires stratégiques, et a encouragé le Parlement européen, à travers son Bureau d’Addis-Abeba, à renforcer son appui au Parlement panafricain, pilier essentiel de l’intégration continentale.

Les deux parties ont enfin abordé la pertinence de l’ouverture d’un Bureau extérieur du Parlement européen en Afrique de l’Ouest, qui constituerait un levier supplémentaire pour rapprocher les deux institutions et approfondir leur collaboration.