Mame Makhtar Guèye ne comprend pas ceux qui lui reprochent d’être « conciliants » avec l’artiste Waly Seck, qui s’est récemment illustré avec un T-shirt aux couleurs des Lgbt.

« Lorsque nous avions croisé le fer avec les responsables de la série « Maitresse d’un homme marié », dans toutes les plateformes des réseaux sociaux, le refrain était le même : « ces gens de Jamra sont méchants. Pourquoi l’Ong n’a pas engagé le dialogue avant de porter plainte ? On nous traitait de tous les noms », rappelle le vice-président de l’Ong Jamra, joint par « Seneweb ».

L’expérience n’a donc pas été vaine. « Ayant tiré des leçons de cela, quand l’affaire Waly a éclaté, nous avons privilégié le dialogue. Et ces mêmes personnes, reviennent pour dire qu’il ne fallait pas dialoguer avec Waly car c’est un multirécidiviste. Comment voulez-vous maintenant dans ce pays, que l’on sache à quel saint se vouer ? », S’interroge l’acteur de la société civile.

« Ce n’était pas prémédité, d’après ce que Waly, sa mère et son épouse m’ont dit. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit qu’il n’a pas droit à l’erreur. L’opinion sera plus dure avec lui, parce qu’il a un impact considérable à travers les actes qu’il pose, dans la perception des jeunes. Je lui ai demandé d’éviter, désormais, des actes de nature à créer ce genre de tollés qui n’arrange personne, à commencer par lui. Sa maman m’a dit qu’elle a pleuré toute la journée, tellement qu’elle n’en revenait pas de ce tollé d’indignations et de désapprobations que ce T-shirt avait créé sur les réseaux sociaux », confie Mame Makhtar Gueye.