Affaire Taib Socé : une collecte de fonds par JAMRA et L’ONG DARUL QURANE

Après une visite rendue à Taib Socé à la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss ce 30 juillet, l’ONG Islamique JAMRA et L’ONG DARUL QURANE WAL IKHSANE ont décidé d’initier une collecte de fonds. Une action menée avec l’aval du prédicateur, selon un communiqué de l’ONG Jamra.

L’objectif est de rassembler « au plus vite les 1OO millions de francs cfa réclamés à Taib Socé par la partie civile ». Celle-ci a introduit une réquisition de contrainte par corps, qui maintient Imam Taïb Socé dans les liens de la détention. Ce, dans le cadre d’une affaire d’escroquerie portant sur de l’or d’une valeur de 146,6 millions de Fcfa.

Toutefois, les initiateurs de cette collecte de fonds demandent aux futurs donateurs, de n’envoyer aucune contribution dans les comptes de JAMRA ou de ceux de DARUL QURANE. Mais plutôt dans celui de la conjointe du prédicateur, Mme DIABOU SAMB.

JAMRA et DARUL QURANE précisent dans le communiqué “qu’aucune autre forme de collecte n’a été agréée par la famille et par l’intéressé. Ainsi, ils invitent les potentiels donateurs à la plus grande vigilance relativement à certaines annonces fantaisistes qui pullulent déjà dans les réseaux sociaux”.