Affaire Sukuk Sogepa : Bibi Baldé auditionné, Senegindia, Eiffage ,CSS et la Banque islamique dans le viseur

Une nouvelle étape a été franchie dans l’enquête sur l’audit des finances publiques, notamment autour de l’affaire dite du « Sukuk Sogepa ». Selon le quotidien Libération , plusieurs personnalités ont été entendues par la Division des investigations criminelles (DIC).

Parmi elles, figure l’ancien directeur général de La Poste, Bibi Baldé. Son audition est intervenue mardi dernier dans le cadre de l’enquête portant sur les 114,4 milliards de FCFA non reversés au Trésor public. Sur ce montant, près de 10 milliards de FCFA auraient été retracés à La Poste.

Cependant, d’autres structures et entreprises sont également citées dans cette affaire. Il s’agit notamment d’Eiffage, de Senegindia, de la Compagnie sucrière sénégalaise ainsi que de Bamba Ndiaye SA, toutes placées dans le collimateur des enquêteurs.

Par ailleurs, Abdoul Yaya Kane, ancien directeur général de la Sogepa, tout comme l’ancienne et l’actuelle directrice de la Banque islamique du Sénégal, ont été entendus. Des responsables de sociétés de titrisation ont également été interrogés dans le cadre de cette vaste enquête.