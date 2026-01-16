Affaire Softcare : l’Assemblée nationale lance les auditions de la mission d’information parlementaire

La présidente de la Mission d’information parlementaire sur la commercialisation des produits de marque SOFTCARE au Sénégal, la députée Khady Sarr, a annoncé le démarrage officiel des travaux de la commission. Conformément à l’article 51 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la mission a entamé, le mercredi 14 janvier 2026, la phase des auditions prévues dans le cadre de son mandat.

Dans un communiqué daté du 15 janvier, la parlementaire informe que cette séquence de travail sera conduite selon une « démarche rigoureuse, contradictoire et pleinement documentée, afin d’établir avec la précision requise la chronologie des actes administratifs et techniques ayant présidé aux décisions successives de retrait puis de remise sur le marché des produits concernés, et d’en apprécier la cohérence au regard des procédures d’inspection, de contrôle qualité et d’information du public ».

Par ailleurs, la mission entend déterminer les « responsabilités administratives susceptibles d’être engagées à chaque niveau de la chaîne d’instruction, de validation, de suivi et de communication, sans préjudice des compétences propres à l’autorité judiciaire et aux organes de contrôle externe ».

À cet effet, la mission procédera à « l’audition des autorités de régulation, des départements ministériels compétents, de l’opérateur concerné, ainsi que de toute structure professionnelle, technique ou représentative dont l’éclairage apparaîtra utile à l’établissement des faits et à l’évaluation des dispositifs de protection des consommateurs et de prévention des risques sanitaires », précise le communiqué.

En parallèle, la mission effectuera une visite de terrain au niveau de l’opérateur concerné, afin d’apprécier, in situ, les conditions de production, d’entreposage et de traçabilité, ainsi que la mise en œuvre effective des prescriptions techniques et des exigences de conformité.

Pour une approche participative, inclusive et centrée sur l’intérêt général, la mission mettra en œuvre une « consultation citoyenne visant à recueillir, de manière ordonnée et exploitable, les observations, préoccupations et contributions des usagers, des organisations de consommateurs et, plus largement, des parties prenantes concernées, en vue d’enrichir l’analyse parlementaire ».

Enfin, la Présidente de la mission rappelle que les travaux s’exerceront dans le strict respect des secrets légalement protégés, des droits des personnes et des exigences de sérénité attachées au contrôle parlementaire.

Elle a appelé l’ensemble des administrations, organismes et parties prenantes concernés à coopérer de manière pleine et loyale, dans l’intérêt supérieur de la santé publique et de la confiance des citoyens.

