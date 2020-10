Affaire PSG-OM : Plainte contre Neymar ? Alvaro a pris sa décision

Tous deux acquittés par la commission de discipline de la LFP, l’affaire opposant Neymar et Alvaro Gonzalez devrait en rester là. Selon le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud, le défenseur marseillais ne devrait pas engager des poursuites contre l’attaquant du PSG.

Présent sur le plateau de l’émission Top of Foot de RMC, le numéro 2 de l’OM a indiqué que l’affaire était désormais close, Alvaro Gonzalez étant notamment « soucieux de l’apaisement nécessaire » selon Jacques-Henri Eyraud. « On ne force pas les joueurs à adopter une attitude plutôt qu’une autre », a poursuivi le dirigeant marseillais.

Eyraud d’enchaîner en martelant que l’OM est un club qui s’érige contre les insultes raciales en tout genre. « Un joueur étant coupable d’actes de racisme serait immédiatement ostracisé et rejeté par nos supporters. On est le club de l’antiracisme. Le club de la diversité. Un club qui est fidèle à la diversité du monde et qui est conscient que sa diversité fait la richesse de notre ville et aussi de notre football. », a-t-il conclu.