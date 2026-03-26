Affaire PCD: Kader Dia soupçonné d’être le maquereau du réseau homosexuel

C’est le terrible secret que les enquêteurs de la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar viennent peut-être de mettre au jour. Arrêté ce mercredi dans le cadre de l’enquête sur le réseau tentaculaire d’homosexuels, Kader Dia est soupçonné, en plus d’être actif sexuellement , d’avoir été aussi la mère maquerelle, renseigne l’Observateur du jour.

Loin de se limiter à un simple rôle de participant, le chroniqueur de Sen-Tv serait en réalité le proxénète de ce réseau bien huilé. C’est pour ce rôle central d’entremetteur qu’il a été interpellé ce mercredi, à la sortie de son émission, par des gendarmes en civil, avant d’être conduit à bord d’un véhicule banalisé.

Kader Dia ne se contentait pas d’entretenir des relations contre nature avec plusieurs personnes déjà arrêtées dans ce dossier. Il aurait également joué les intermédiaires, plaçant activement des homosexuels auprès d’autres individus pour des relations sexuelles. Un rôle de maquereau qui ferait de lui l’un des maillons les plus importants du réseau démantelé par la gendarmerie.