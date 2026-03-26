Affaire PCD: comment le gendarme “Baye Fall” qui avait arrêté Pape B Bigué a alpagué Kader Dia

Les éléments de la Brigade de Keur Massar ont arrêté Kader Dia, chroniqueur de l’émission «Les grandes gueules» à la Sen TV, dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo. Rejouant le film de l’arrestation du journaliste, survenue ce mercredisur son lieu de travail, Les Échos souffle qu’un gendarme aux allures de «Baye Fall», avec son éternel njaxas, était à la tête de ses collègues pour exécuter l’opération.

«Vers 16 heures, rembobine le journal, il était posté pas loin du groupe de presse fondé par Bougane Guèye. Il était assis comme une personne lambda à côté de la boutique. Dès la fin de l’émission «Les grandes gueules», il est entré, en compagnie des autres gendarmes en civil qui l’accompagnaient. Ils ont attendu que Kader sorte des toilettes pour l’encadrer et le conduire calmement à la brigade de Keur Massar.»

Les Échos signale que c’est le même gendarme «Baye Fall» qui avait «abordé» et arrêté Pape Birame Bigué Ndiaye (libéré plus tard sous contrôle judiciaire) alors que le journaliste de la RTS couvrait la conférence de presse du procureur de la République.