Affaire Pape Cheikh Diallo : les révélations troublantes d’un dossier explosif de 2019 refont surface

À la suite de l’arrestation de Pape Cheikh Diallo par la Brigade de recherches de Dakar, Libération revient sur une affaire datant de 2019 dans laquelle l’animateur était déjà impliqué.

En mars 2019, Pape Cheikh Diallo avait porté plainte contre un certain Cheikh Diop pour chantage, collecte illicite de données et menaces de diffusion sur Internet. Cette plainte faisait suite à l’envoi d’images privées compromettantes à ses proches, dont une amie actrice dont l’identité n’a pas été révélée, rembobine le journal.

Lors de l’enquête, détaille la même source, les deux hommes avaient livré des versions radicalement opposées. Cité par le journal, Pape Cheikh Diallo affirme avoir envoyé ces photos, sur lesquelles il exhibait ses fesses, dans un cadre purement humoristique. Il expliquait vouloir « juste » montrer à Cheikh Diop qu’il souffrait, lui aussi, de boutons à cet endroit.

À l’inverse, Cheikh Diop soutenait entretenir une relation intime avec l’animateur, qu’il décrivait comme sa « femme ». Il affirmait que Pape Cheikh Diallo payait le loyer de son appartement aux Almadies, mais qu’il l’avait abandonné après lui avoir transmis le VIH. Cheikh Diop avouait avoir agi par jalousie et sentiment de trahison, reprend le quotidien d’information.