Affaire Pape Cheikh Diallo : une journée décisive pour l’animateur

L’instruction de l’affaire impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo se poursuit. Après l’audition de ce dernier et d’une partie de ses co-inculpés, vendredi, comme l’avait révélé Seneweb, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye entendra, ce lundi, le banquier Doudou Lamine Dieng, rapporte Les Échos.

Considéré comme le premier suspect interpellé dans cette enquête menée par la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar, Doudou Lamine Dieng occupe une place centrale dans le dossier. Selon Les Échos, l’exploitation de son téléphone portable a permis aux enquêteurs d’étendre leurs investigations et de remonter jusqu’à plusieurs autres personnes.

Parmi elles figurent notamment Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé. Tous deux, ainsi que les autres mis en cause, ont ensuite été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature, de transmission volontaire du VIH/Sida et de blanchiment de capitaux.

L’audition de Doudou Lamine Dieng est particulièrement attendue. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, le banquier avait affirmé que Pape Cheikh Diallo faisait partie de ses anciens amants. Une version que l’animateur a catégoriquement rejetée devant le juge d’instruction. Les déclarations de Dieng pourraient donc peser lourd dans la suite de la procédure.