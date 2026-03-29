Affaire Pape Cheikh Diallo : Les choses se compliquent pour Kader Dia et Cie

Sous le commandement du général Martin Faye, la Gendarmerie nationale déroule lentement mais sûrement son enquête sur le démantèlement d’un vaste réseau de présumés homosexuels. La Brigade de recherches de la compagnie de Keur Massar a ainsi procédé hier à sa 52e interpellation. Il s’agit du chanteur religieux Ass Dione.

Parallèlement, la situation se complique pour certains suspects issus du secteur des medias. Kader, chroniqueur de Sentv, voit désormais son dossier alourdi. Outre les chefs d’accusation précédents-association de malfaiteurs et d’actes contre nature, il est poursuivi pour transmission volontaire du VIH, selon des informations de seneweb.

Le journaliste Kadior Cissé est également visé par ce même chef d’accusation.

Les auditions se déroulent sous la supervision du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Sauf changement de programme, les derniers interpellés — dont le ressortissant tchadien Hussen, Khalifa Ababacar Traoré, partenaire de Pape Cheikh Diallo, et d’autres — seront présentés au juge d’instruction du premier cabinet ce lundi.