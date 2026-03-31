Ass Dione a été placé sous mandat de dépôt ce mardi à l’issue de son déferrement devant le parquet, dans le cadre de l’enquête liée à l’affaire Pape Cheikh Diallo.Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d’autrui.

En garde à vue depuis samedi à la Brigade de recherches de Keur Massar, le mis en cause a été présenté au procureur après plusieurs jours d’investigations menées par la gendarmerie.

Son interpellation était intervenue à Dakar, au terme de recherches engagées entre Touba et la capitale. Selon des sources proches du dossier, Ass Dione, fait partie d’une procédure élargie impliquant plusieurs suspects.

Les enquêteurs auraient notamment exploité des téléphones saisis lors des premières interpellations, permettant de recueillir des éléments jugés compromettants.