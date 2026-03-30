Affaire Pape Cheickh Diallo: Asse Dione passe à table et accuse.. «Seytané».

Cueilli par la Br de Keur Massar et mis devant les éléments compromettants extraits du téléphone de Pape Cheikh Diallo,Asse Dione passe à table et accuse.. «Seytané».

Interrogé sur le trafic de drogue, visé dans la délégation judiciaire, il conteste mais avoue avoir consommé de petites quantités pour doper ses performances sexuelles lors des ébats avec Pape Cheikh Diallo; avec son consentement, son téléphone sous exploitation.

Selon Libération,En plus de ses ébats avec Pape Cheikh Dillo, Kader Dia, qui a beaucoup déballé révèle que ses « services sexuels » étaient parfois payants.

Ousmane Kadior Cissé détaille sa «vie » avec Ibrahima Magib Seck et Pape Gaye Tall qui a aussi livré son côté obscur.

Etudiants, commercial, agent de banque, coach de fitness, chroniqueur télé, chanteur religieux…, les profils des & présumés «Yosseur» de Pape Cheikh Diallo interpellés à ce stade et qui ont tous fait des aveux.