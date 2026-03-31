Affaire Mame Dior : Déguène Ndiaye placée sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a remis en liberté la commerçante Déguène Ndiaye, 28 ans. Arrêtée en même temps que l’actrice Bigué Diop, alias Mame Dior de la série « Bête Bête », elle est mise hors de cause dans l‘enquête relative au lesbianisme.

Cependant, selon des informations de Seneweb, elle est inculpée pour association de malfaiteurs, diffamation, injures publiques et insultes commises au moyen d’un système informatique. Déguène Ndiaye a été placée sous contrôle judiciaire.

Suite à cette décision, elle est astreinte à ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable. Elle devra également se présenter une fois par mois devant le greffier du cabinet pour émargement et informer le juge de tout changement d’adresse. En cas de violation de ces mesures, elle pourra être immédiatement arrêtée et placée sous mandat de dépôt.

Par ailleurs, selon les mêmes sources, l’actrice Bigué Diop et une autre personne sont toujours à la Brigade de recherches de Keur Massar dans le cadre de l’enquête ordonnée par le procureur Dicko, relative à une affaire de mœurs.