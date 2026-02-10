Affaire Keur Yeurmandé : Le procès Ndella Madior Diouf et Cie renvoyé au 24 mars prochain

L’affaire Ndella Madior Diouf a été évoquée, ce 10 février 2026, devant la chambre criminelle de Dakar. Mais le dossier a été renvoyé au 24 mars 2026 pour la comparution des autres accusés qui sont en liberté provisoire.

Ndella Madior Diouf, Awa Mbaye, Fanta Cissokho, Fatou Sène, Sadio Keita, Anta Sarr, Yacine Sow, Cheikh Tidiane Ndiaye, Djiby Sow, Koumah Diaham et El Hadj Sène sont poursuivis pour traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificat aux fins d’inhumation, infraction aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non-déclaration de naissance et complicité de ces chefs.

L’affaire remonte au 28 décembre 2023, l’issue Ndella Madior Diouf a été arrêtée puis placée sous mandat de dépôt.

Quelques jours auparavant, une vidéo devenue virale avait défrayé la chronique. Dans les images, on voyait des nourrissons agonisants et des corps amaigris. Ces images insoutenables avaient déclenché une vague d’indignation ainsi qu’une pétition réclamant la fermeture immédiate de la pouponnière Keur Yeurmandé. Plus de cinq bébés sont décédés et certains ont été enterrés clandestinement.