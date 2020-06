Affaire Karim Xrum Xax : Voici ce qu’exigent les Fds et le Frapp

Les Forces démocratiques du Sénégal (Fds) et le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) réclament la libération immédiate du détenu Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax. « Les Fds et le Frapp exigent la libération sans délai de Abdou Karim Gueye. La santé du prisonnier politique se détériore de plus en plus, sa vie est en danger. Il a été conduit au Pavillon spécial. Fds et Frapp tiendront Macky Sall et son régime responsables de tout ce qui arrivera à Abdou Karim Gueye », ont écrit les deux mouvements dans un communiqué reçu.

Ainsi, ils lancent un appel à la mobilisation à tous les citoyens épris de justice pour la libération d’Abdou Karim Gueye.

« Le coronavirus est un prétexte, pour le président Macky Sall, de réduire au silence notre démocratie »

« L’arrestation d’Abdou Karim Gueye dit « Karim Xurum Xax » du mouvement « Nittu Dëgg Valeurs » constitue un acte arbitraire. Elle témoigne, encore une fois, d’une gouvernance fondée sur la violence de la force aveugle et du chantage judiciaire », soutiennent-ils.

Avant d’avertir : « Les libertés fondamentales des citoyens sont bafouées tous les jours. Le coronavirus est un prétexte, pour le président Macky Sall, de réduire au silence notre démocratie. Mais, cela ne passera pas, car les Sénégalais tiennent à la démocratie et à la liberté ».