Affaire force-Covid-19 : l’ancienne Dage du ministère du Développement industriel et des PME libre!

Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne Directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère du Développement industriel et des PME, a été remise en liberté provisoire dans l’affaire « Force-Covid-19 », malgré l’opposition du parquet.

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé cette décision, estimant que les charges retenues contre l’ancienne haute fonctionnaire n’étaient « pas suffisamment sérieuses » pour justifier son maintien en détention.

Placée sous mandat de dépôt depuis avril 2025 dans cette affaire de gestion présumée irrégulière de fonds publics, sa libération intervient après que ses avocats ont fait valoir qu’« aucune irrégularité personnelle » n’avait été relevée contre elle par la Cour des comptes.

L’affaire « Force-Covid-19 » concerne la gestion des 2,5 milliards de francs CFa alloués au ministère pour l’acquisition de masques pendant la pandémie de Covid-19. Des fonds dont l’utilisation fait l’objet d’enquêtes pour d’éventuels détournements et irrégularités.

Cette décision de justice marque un tournant significatif dans ce dossier sensible, alors que les investigations se poursuivent pour établir les responsabilités dans cette affaire qui avait défrayé la chronique au plus fort de la pandémie.