Affaire Farba Ngom : Yassine Fall annonce l’ouverture d’enquêtes approfondies

La ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yassine Fall, est longuement revenue ce mardi sur le dossier judiciaire de l’ancien député Farba Ngom, responsable politique de l’Alliance pour la République (APR). Lors d’un point de presse, elle a fait état de nouvelles accusations graves et annoncé la demande d’ouverture d’enquêtes approfondies.

Selon la ministre, lors de la fouille effectuée le 28 décembre 2025, dans la salle du pavillon spécial, le « détenu Farba Ngom a été trouvé porteur de deux téléphones portables qu’il détenait frauduleusement et en violation manifeste de la loi n° 87-15 du règlement intérieur des établissements pénitentiaires ».

La garde des Sceaux a également révélé l’ampleur des communications établies à partir de ces appareils.

« Il a entretenu 275 interactions téléphoniques et messages avec une journaliste patronne de presse bien connue, 60 interactions avec un journaliste de presse en ligne, 158 échanges avec un directeur de publication d’un journal de groupe de presse bien connu aussi », a-t-elle précisé.

« Partage de vidéos avec un de ses avocats »

Plus grave encore, selon la ministre, ces téléphones auraient servi à des échanges sensibles. « Ces appareils ont aussi été utilisés pour la réception et la diffusion de procès-verbaux judiciaires confidentiels d’un co-détenu sur deux dossiers. Ces appareils ont été utilisés pour la réception et le partage de contenus à caractère pornographique, y compris un partage avec un de ses avocats », a affirmé Yassine Fall.

La ministre de la Justice a par ailleurs évoqué des « échanges relatifs à des manœuvres et complots à caractère politique susceptibles de troubler l’ordre public ». Concernant l’implication présumée des avocats, elle a assuré que « le bâtonnier sera bien sûr saisi »

Sur l’état de santé de Farba Ngom, la ministre a tenu à répondre aux rumeurs circulant dans certains médias. « Contrairement aux allégations faisant état d’une incompatibilité sanitaire avec la détention, les éléments objectifs relèvent une activité soutenue et constante, incluant des communications multiples, une coordination de flux financiers et des stratégies diverses », a-t-elle soutenu.

Elle a rappelé que « toute évaluation médicale relève exclusivement des autorités sanitaires compétentes et ne saurait faire obstacle à l’application de la loi ».

Au regard de l’ensemble de ces faits, Yassine Fall a annoncé que « ces actes sont susceptibles de qualifications pénales multiples » et que son département va « demander l’ouverture d’enquêtes approfondies », tout en appelant « à la vigilance ».