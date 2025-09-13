Affaire Farba Ngom: Wally Seck, Amadou et Ibrahima Sall, ces noms qui figurent dans le…

“Je n’en peux plus. Si la justice veut me convoquer, je suis prêt à y déférer, je n’ai rien à cacher. D’ailleurs, je gèle mes activités jusqu’à nouvel ordre”, a lancé Wallay Seck dans une vidéo devenue très virale sur les réseaux sociaux.

A l’en croire, c’est un acharnement qui ne dit pas son nom, mais selon Serigne Saliou Gueye de Your-Yoor qui avait déjà fait la Une dans son journal, ce dernier, ainsi que les “fils de Macky Sall, Amadou et Ibrahima, sont dans le rapport qui vient de sortir récemment”.

Selon le journaliste, ils seraient accusés d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.

Si ce n’est que le début des inquiétudes pour le fils de feu! Thione Seck, Farba Ngom lui a gagné une partie de sa bataille en se faisant transférer au Pavillon Spécial, en attendant l’appel que ses avocats ont introduit pour une liberté provisoire.