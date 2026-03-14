Plus de deux ans après les faits tragiques survenus à Keur Mbaye Fall, l’enquête sur la mort d’un enfant et les graves sévices subis par son cousin connaît un nouveau développement judiciaire. Selon le quotidien Libération, Le principal suspect dans cette affaire, Lamine Badara Pouye, a été placé sous mandat de dépôt.

En janvier 2024, deux enfants portés disparus, C. Fall (4 ans) et son cousin I. Dia (5 ans), avaient été retrouvés cinq jours plus tard dans une voiture bâchée. Le premier, dont les yeux avaient été arrachés selon les premières constatations, avait été retrouvé sans vie. Son cousin, lui, avait été sauvé de justesse mais garde encore aujourd’hui de lourdes séquelles.

À l’époque, le propriétaire du véhicule, Lamine Badara Pouye, connu également sous le nom de « Badou Pouye » et présenté comme marabout, avait été entendu par les enquêteurs avant d’être relâché. Cette décision avait suscité une vive indignation dans le quartier et entraîné des représailles, suivies de l’interpellation de plusieurs membres de la famille des victimes.

Après un classement sans suite jugé surprenant par les proches des victimes, l’affaire a été relancée à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Me Issa Diaw, avocat des familles.

Selon l’avocat, cité par nos confrères, « le juge a fait arrêter Lamine Badara Pouye jeudi matin. Les enfants ont été enlevés et séquestrés… ». À la suite de cette nouvelle évolution, une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement de mineurs, séquestration et meurtre.

L’enquête se poursuit désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame qui avait profondément marqué l’opinion publique.